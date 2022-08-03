29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد مقتل أيمن الظواهري.. واشنطن تحذر رعاياها من هجمات انتقامية
Lebanon 24
03-08-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، من أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أميركية قد يدفع أنصار القاعدة لاستهداف منشآت أو مواطنين أميركيين مع احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة.
Advertisement
وقالت الوزارة: "بعد مقتل الظواهري، قد يسعى أنصار القاعدة أو المنظمات الإرهابية التابعة لها إلى مهاجمة منشآت أو أفراد أو
مواطنين أميركيين".
وأضافت: "وزارة الخارجية تعتقد أن هناك احتمالا أكبر لحدوث أعمال عنف ضد أميركا بالنظر إلى مقتل أيمن الظواهري في 31 تموز"
وقُتل زعيم تنظيم القاعدة الظواهري في ضربة أميركية بأفغانستان في مطلع الأسبوع، وهي أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في عام 2011.
ومع بزوغ فجر الأحد الماضي في العاصمة الأفغانية كابل، حلقت طائرة مسيرة أميركية، وبقرار من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبعد عملية تعقب استمرت لسنوات، أطلق صاروخان أديا إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة في منزله.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن، إن الظواهري كان مختبئا منذ سنوات، وإن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب" لمجتمع مكافحة الإرهاب والمخابرات.
وأفاد مسؤول إن الرئيس الأميركي دعا في 25 تموز أعضاء إدارته الرئيسيين ومستشاريه لتلقي إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهري على علاقة أميركا مع طالبان، من بين أمور أخرى. وبعد التماس آراء الآخرين في الغرفة، أذن بايدن "بضربة جوية دقيقة" بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
ونفذت طائرة مسيرة الضربة في النهاية الساعة 9:48 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:48 بتوقيت غرينتش) في 30 تموز باستخدام صواريخ "هيل فاير".
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سنشهده بشأن الكهرباء خلال أيام
13:43 | 2022-08-02
02/08/2022 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
Lebanon 24
تحذيرٌ لأهالي الضاحية الجنوبية.. أغلقوا الأبواب فوراً وشاهدوا هذا الفيديو!
16:53 | 2022-08-02
02/08/2022 04:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستُدفع رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
متى ستُدفع رواتب القطاع العام؟
05:52 | 2022-08-02
02/08/2022 05:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم.. هل توقفت سحوبات الدولار بناء للتعميم 161؟
14:24 | 2022-08-02
02/08/2022 02:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-08-03
أرقام ضخمة.. هذه هي خسائر البنية التحتية في أوكرانيا جراء الحرب!
02:18 | 2022-08-03
أكبر مما تظهره أرقام بوتين... هذه هي حقيقة تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي
02:00 | 2022-08-03
تتبعها أكثر من 700 ألف شخص... مسار طائرة بيلوسي نحو تايوان الأكثر تعقباً بالعالم!
01:30 | 2022-08-03
هل تواجه روسيا مصاعب اقتصادية؟
01:00 | 2022-08-03
تصريح ناري.. الدفاع التايوانية: سنرد على أي عمل ينتهك سيادة أراضينا
00:30 | 2022-08-03
"بيلوسي" عن سبب زيارتها لـ"تايوان": جئت بدافع الصداقة وفخورة أن أكون هنا
فيديو
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
03/08/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
03/08/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
03/08/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact