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عربي-دولي

أرقام ضخمة.. هذه هي خسائر البنية التحتية في أوكرانيا جراء الحرب!

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:00
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تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بأضرار بقيمة 108.3 مليار دولار للبنية التحتية للبلاد، وفقا لدراسة أجرتها كلية كييف للاقتصاد، وفق ما نقلت مجلة "فوربس".

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في إتلاف أو تدمير 105,200 سيارة، و43,700 آلة زراعية، و764 روضة أطفال، و1,991 متجرا، و634 منشأة ثقافية، وفقا للباحثين في كلية كييف للاقتصاد، الذين عملوا مع العديد من الوزارات الأوكرانية لإجراء التحليل.
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وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أن الحرب ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 140 ألف مبنى سكني، في حين قدرت كلية كييف للاقتصاد أن 114 ألفا و700 منزل خاص تضررت أو دمرت.

وتسببت الحرب في أضرار بقيمة 47.7 مليار دولار للمباني السكنية والمنازل الخاصة، وفقا للدراسة.

وفي الوقت نفسه، بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والمطارات، 31.6 مليار دولار.

وبحسب الباحثين، يتطلب إصلاح أضرار البنية التحتية 185 مليار دولار، وفق ما نقل التقرير.

وحتى مايو، كلف الغزو الروسي لأوكرانيا البلاد ما يقرب من 600 مليار دولار، وفقا لتقديرات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ودراسة سابقة من كلية كييف للاقتصاد.

واستهدفت الضربات الصاروخية الروسية ودمرت أطنانا من البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك السكك الحديدية والمباني السكنية والمستشفيات.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، حيث عبر أكثر من 6.5 مليون شخص إلى دول مجاورة بما في ذلك بولندا ومولدوفا منذ أن بدأت روسيا غزوها في فبراير.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين قدموا مليارات الدولارات من المساعدات للبلاد منذ بدء الحرب.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، عزمها  إرسال 550 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ، مما يجعل إجمالي المساعدات الأميركية أكثر من 7 مليارات دولار. 
(الحرة)
المصدر: الحرة
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