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عربي-دولي

تتبعها أكثر من 700 ألف شخص... مسار طائرة بيلوسي نحو تايوان الأكثر تعقباً بالعالم!

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:00
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حظيت الطائرة التي استقلتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بمتابعة واسعة النطاق، لتصبح الطائرة الأكثر تعقباً في العالم، في ضوء زيارتها  إلى تايوان، خلال جولتها الآسيوية.
إذ قال "فلايت رادار 24"، إن ما يزيد على 700 ألف شخص، تابعوا مسار طائرة بيلوسي، التي هبطت في مطار تايبيه، بعد تهديدات صينية باستهدافها.
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وبحسب وكالة Bloomberg ، فإن الطائرة الأكثر تعقباً في العالم في الوقت الحالي هي طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي أقلعت من كوالالمبور، والسبب في ذلك أن مستخدمي الإنترنت يسعون إلى تعقب رحلة نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
وكانت ثاني الرحلات الأكثر تعقباً في العالم بعد الطائرة SPAR19، هي طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية وكانت متجهة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى تايبيه، ووصل عدد متابعي الرحلة إلى حوالي 20 ألف شخص.
وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونغرس الأميركي تزور تايوان منذ عام 1997.
(عربي بوست)
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