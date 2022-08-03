هجوم أوكرانيا المقبل يحدد مسار الحرب: هذا ما ستشهده هذه المرحلة

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تدخل حرب أوكرانيا مرحلتها الثالثة، وقد تكون هذه المرحلة حاسمة. كانت المرحلة الأولى عبارة عن حرب خاطفة روسية فاشلة تهدف إلى تدمير الدولة الأوكرانية. أما المرحلة الثانية، التي لا تزال مستمرة إنما بطريقة متقطعة، فتمثلت بمحاولة موسكو للاستيلاء على كل منطقة دونباس على طول الحدود الأوكرانية الروسية.وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "ستشهد المرحلة الثالثة هجومًا مضادًا أوكرانيًا طال انتظاره في الجنوب. فإذا تمكنت أوكرانيا من استعادة ما يكفي من الأراضي، دون بذل الكثير من الجهد، فقد ترجح الحرب لصالحها بشكل قاطع. إذا لم تتمكن من ذلك، فسيكون شتاء كييف قارصاً. فالبرد، بطبيعة الحال، جزء حيوي من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعتقد أن الوقت لا يزال في صالح روسيا، على الأقل في المدى القريب. بحلول نهاية هذا العام، ستكون الديمقراطيات الغربية على وشك النفاد من الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها كييف. سوف يتعبون من ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الأوكراني المحتضر. في غضون ذلك، ستشتد الاضطرابات العالمية الناجمة عن اضطرابات شحنات القمح الأوكراني، حتى لو صمدت الصفقة الجديدة المهتزة لاستئناف الصادرات من ميناء أوديسا على البحر الأسود. ستشعر أوروبا بالبرد الشديد مع حلول فصل الشتاء ونقص إمدادات الغاز - وهو النقص الذي يضمنه بوتين الآن من خلال خفض تدفقات الغاز حتى لا تمتلك الدول الأوروبية احتياطيات كافية مع اقتراب الطقس البارد. فهو يراهن على أن عدم الراحة الاقتصادية سيجعل الغرب يستسلم قبل أن تسقط روسيا في كارثة اقتصادية".وتابعت الوكالة، "وبحسب بوتين، في ظل هذه الظروف، فإن المساعدة التي تلقتها أوكرانيا من العالم الديمقراطي سوف تتضاءل، وسيتصاعد الضغط على كييف للموافقة على وقف إطلاق النار. يمكن لموسكو بعد ذلك أن تدعي النصر على أساس أنها تحتفظ بأراضي أوكرانية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الغزو في 24 شباط. يمكن للروس أيضًا استخدام هذه الأراضي المحتلة لإعادة تجميع صفوفهم لشن هجوم مستقبلي، سواء في العام المقبل أو بعد عدة سنوات من الآن، لإجبار الحكومة على الخروج من كييف أو لشل ما تبقى من الاقتصاد الأوكراني من خلال الاستيلاء على أوديسا. قد يكون هذا انتصارًا باهظ الثمن لبوتين، نظرًا للخسائر التي تكبدتها روسيا، لكنه سيكون كارثة لأوكرانيا الممزقة والمهجورة. ومن هنا تأتي أهمية اندفاع أوكرانيا في الجنوب. ليس سرا أن أوكرانيا تستعد للهجوم هناك. ودعت حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدنيين لمغادرة المنطقة وبدأت في استخدام المدفعية البعيدة المدى لعزل قوات موسكو. تستعيد أوكرانيا بالفعل البلدات الأصغر على طول الطريق المؤدي إلى مدينة خيرسون الساحلية الجنوبية، وهي أول مركز سكاني رئيسي احتلته روسيا، بينما تحشد الوحدات لشن هجوم أكبر".وأضافت الوكالة، "على الرغم من أن الصراع في أوكرانيا قد تباطأ إلى حرب استنزاف ، إلا أن هناك إلحاحًا كبيرًا لهذا الهجوم. تحتاج أوكرانيا لاستعادة الأراضي في الجنوب لمنع روسيا من ضم تلك المناطق - في انتهاك واضح للقانون الدولي - التي من شأنها أن تجعل انتعاشها النهائي أقل احتمالية بكثير. إن الهجوم الأوكراني الناجح يمكن أن يقضي على خطر اندفاع روسي متجدد نحو أوديسا. كما يمكن أن يجلب روابط النقل الروسية إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى بعض المنشآت العسكرية الرئيسية هناك، ضمن نطاق المدفعية الأوكرانية. ومع ذلك فإن الضرورة الحقيقية هي نفسية. كما جادل المحللان العسكريان مايكل كوفمان ولورانس فريدمان، فإن كلا الجانبين يكافح من أجل تشكيل تصورات حول إلى أين يمكن أن تتجه هذه الحرب. يجب على أوكرانيا أن تُظهر لداعميها الغربيين أنها تستطيع الفوز في نهاية المطاف، حتى يظلوا متمسكين بكييف ويمنحونها المال اللازم لمزيد من الهجمات في المستقبل، حتى مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية والعسكرية".ورأت الوكالة أنه "إذا تمكنت أوكرانيا من القيام بذلك، فمن المحتمل أن يكون الوقت لصالحها بعد كل شيء. تشير الأبحاث الحديثة التي أجراها باحثون في كلية ييل للإدارة إلى أن العقوبات الحكومية ونبذ القطاع الخاص يقود اقتصاد بوتين نحو الهاوية. ففي حرب من المحتمل أن تستمر حتى عام 2023، سيتعين على بوتين أيضًا أن يأخذ في الحسبان استنفاد جيشه ذي الدوافع الضعيفة، ما لم يقم بتجنيد واسع النطاق للمواطنين الروس سيكون مليئًا بالمخاطر السياسية. لكن نافذة أوكرانيا لعرض قضيتها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية واندلاع الأزمات العالمية الأخرى، يمكن أن يصبح صراع كييف من أخبار الأمس. لدى حكومة زيلينسكي فرصة جيدة لتحقيقها. إن القوات الروسية التي تحتل خيرسون عالقة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو، وهو النهر الذي يفصلها عن معظم القوات التابعة لها في جنوب أوكرانيا. يجب أن يكون الجيش الأوكراني قادرًا على عزل تلك القوات عن طريق تدمير الجسور عبر النهر (بالمدفعية التي تقدمها الولايات المتحدة).وستجد الوحدات الروسية غير المجهزة بعد ذلك صعوبة بالغة في السيطرة على مدينة معادية ضد مزيج من عنف المتمردين والهجوم المخطط جيدًا".وبحسب الوكالة، "ومع ذلك، لكي تنجح أوكرانيا، ستحتاج إلى التخفيف من طموحاتها. حتى الهجوم المحدود قد يتطلب من القوات الأوكرانية إتقان عمليات الأسلحة المشتركة - تزامن المشاة والقوات الآلية والمدفعية والقوة الجوية وما إلى ذلك - بدرجة أكبر مما كانت عليه حتى الآن. الضغط بقوة قد يأتي بنتائج عكسية. قد تحاول القوات الأوكرانية، على سبيل المثال، عبور نهر دنيبرو والتقدم نحو شبه جزيرة القرم بعد الاستيلاء على خيرسون. لكن المعابر النهرية المتنازع عليها ضد خصم قادر يمكن أن تكون مميتة، حيث أثبتت المتاعب الروسية في الشرق أن القوات الأوكرانية المنهكة والمرهقة قد لا تحقق نتائج جيدة ضد وحدات العدو المعززة على الجانب الآخر. عوضاً عن ذلك، يمكن أن تهاجم كييف إلى الشرق، في اتجاه جنوبي يهدف إلى قطع "الجسر البري" الروسي إلى شبه جزيرة القرم واحتجاز مجموعة أكبر من قوات موسكو. لكن هذا يمكن ببساطة أن يعرّض القوات الأوكرانية للتطويق، خاصة وأن روسيا تنقل وحداتها من دونباس إلى الجنوب. إن الهجوم الفاشل الذي ينتهي بالتراجع سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لأوكرانيا، مما يجعلها أضعف عسكريًا وأكثر عزلة دبلوماسية في الربيع. وإذا نشرت أوكرانيا الكثير من قواتها المرنة ولكن المدمرة في الجنوب، فقد تجعل نفسها عرضة لهجوم روسي متجدد في الشرق".وختمت الوكالة، "لقد خاضت أوكرانيا حربًا شجاعة وذكية، سمحت لها بإبعاد عدو أقوى. الاختبار الحاسم التالي هو ما إذا كان بإمكان كييف أن تكتسب زمام المبادرة من دون أن تفقد توازنها".