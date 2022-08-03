أكبر مما تظهره أرقام بوتين... هذه هي حقيقة تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

ذكر تقرير لجامعة "يال" بأن "تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد روسيا كبير ويتجاوز بكثير الأرقام الرسمية".

وأوضح التقرير أن هذه العقوبات نجحت في "شل الاقتصاد الروسي تماما وعلى جميع المستويات".

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وأضاف أن مغادرة الشركات العالمية لروسيا والعقوبات "تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل" خصوصا أن موسكو تجد صعوبات بالغة في توفير "قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية"، مضيفا أن رهان روسيا على الصين يبدو غير واقعي.

وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة"، لافتا التقرير الى ان "الوضع المالي للكرملين يائس أكثر بكثير مما هو معترف به".

أما بالنسبة للتحول نحو الصين، فرأى التقرير إنه يقوم على الأرجح على "افتراضات متفائلة غير واقعية.... إذ تمثل روسيا شريكا تجاريا ثانويا للصين... ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية".

كذلك أشار إلى أن الشركات الصينية "تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها".

(فرانس 24)