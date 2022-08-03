Advertisement

عربي-دولي

غضب صيني عارم .. تحذير لبريطانيا واستدعاء لسفير أميركا بسبب تايوان

Lebanon 24
03-08-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-977150-637951176921560531.jpg
Doc-P-977150-637951176921560531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر السفير الصيني لدى بريطانيا، جونغ تسي غانغ، من رد صيني صارم إذا أقدم مشرعون بريطانيون على زيارة تايوان.

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحافي عقده في لندن، أن زيارة مسؤولين بريطانيين لتايوان تعد تدخلا في الشأن الصيني، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، حسب قوله.
Advertisement

واستدعت الصين، أمس الثلاثاء، السفير الأميركي لديها احتجاجا على الزيارة "الشنيعة" التي تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.
 
وأعرب نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال حديثه مع السفير نيكولاس بيرنز عن "احتجاجات قوية" لبلاده على زيارة بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شيه قوله "هذه الخطوة شنيعة للغاية بطبيعتها وعواقبها وخيمة جدا"، مضيفا "الصين لن تقف مكتوفة اليدين".

وأدت زيارة بيلوسي، أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تصل تايوان منذ 25 عاما، إلى تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ اعتبرتها بكين بمثابة استفزاز كبير.

وقال شيه إن الولايات المتحدة "ستدفع ثمن أخطائها"، وحض واشنطن على "المعالجة الفورية لتصرفاتها الخاطئة، واتخاذ إجراءات عملية للتراجع عن الآثار السلبية لزيارة بيلوسي إلى تايوان"، وفق شينخوا.

ووصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء في تحد لتحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من الصين.
 
بينما يُفهم أن البيت الأبيض يعارض أن تشمل تايوان جولة بيلوسي الآسيوية، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الاثنين، إن لبيلوسي "الحقّ في زيارة تايوان".
 
قال الجيش الصيني إنه في "حالة تأهب قصوى" و"سيشن سلسلة من العمليات العسكرية المستهدفة" ردا على الزيارة، معلنا خططا لسلسلة تدريبات عسكرية في المياه حول الجزيرة تبدأ الأربعاء.

وأعلن مسؤولون في تايبيه أن أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي لتايوان (أديز)، الثلاثاء، في تصعيد خطير أثناء زيارة بيلوسي.

وقال شيه لبيرنز بحسب الوكالة الصينية "تايوان هي تايوان الصينية، وستعود تايوان في نهاية المطاف إلى حضن الوطن الأم. الشعب الصيني لا يخاف الأشباح والضغوط والشر".
(الحرة)
 
 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-08-03
10:52 | 2022-08-03
10:30 | 2022-08-03
10:00 | 2022-08-03
09:30 | 2022-08-03
09:00 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website