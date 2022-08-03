لماذا تعتبر زيارة بيلوسي إلى تايوان قراراً متهوراً؟

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يُعتبر قرار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زيارة تايوان هذا الأسبوع، خلافًا لرغبة الرئيس الأميركي جو بايدن، قراراً متهورًا وخطيرًا وغير مسؤول.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "لن تقدم هذه الزيارة أي جديد. لن تكون تايوان أكثر أمنًا أو ازدهارًا نتيجة هذه الزيارة الرمزية البحتة، وقد تساهم في حدوث الكثير من الأشياء السيئة. يشمل ذلك الرد العسكري الصيني الذي قد يؤدي إلى انزلاق الولايات المتحدة في صراعات غير مباشرة مع روسيا المسلحة نوويًا والصين المسلحة نوويًا في نفس الوقت. إذا اعتقد المرء أن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين يواجهون حرباً وجودية مع روسيا بشأن أوكرانيا، سينضمون إليها في حال نشوب صراع أميركي مع الصين حول تايوان، بسبب هذه الزيارة غير الضرورية، فعندها نكون قد أخطأنا قراءة العالم. لنبدأ بالصراع غير المباشر مع روسيا، وكيف أن زيارة بيلوسي لتايوان تلوح في أفق هذا الصراع الآن. هناك لحظات في العلاقات الدولية حيث يجب أن يبقى الشخص متنبهاً على ما يحاول تحقيقه. وما هو واضح وضوح الشمس اليوم: يجب أن نتأكد من أن أوكرانيا قادرة، على الأقل، على تخفيف، وكحد أقصى، عكس، حدة الغزو غير المبرر الذي قام به فلاديمير بوتين والذي إذا نجح سيشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاتحاد الأوروبي بأكمله".وتابعت الصحيفة، "للمساعدة في خلق أكبر احتمالية لعكس أوكرانيا لغزو بوتين، عقد بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سلسلة من الاجتماعات الصعبة للغاية مع القيادة الصينية، وناشد بكين عدم الدخول في صراع أوكرانيا من خلال تقديم المساعدة العسكرية لروسيا - وخاصة الآن، عندما تقلصت ترسانة بوتين بعد مرور خمسة أشهر من الحرب الطاحنة. ووفقًا لمسؤول أميركي كبير، قال بايدن شخصيًا للرئيس شي جين بينغ إنه إذا دخلت الصين الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، فإن بكين ستخاطر بالوصول إلى أهم أسواق التصدير لديها - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بكل المقاييس، أخبر المسؤولون الأميركيون كاتب المقال، أن الصين استجابت بعدم تقديم مساعدة عسكرية لبوتين - في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقدمان دعمًا استخباراتيًا لأوكرانيا وعددًا كبيرًا من الأسلحة المتقدمة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بجيش روسيا، حليف الصين الظاهري. بالنظر إلى كل ذلك ، لماذا اختارت رئيسة مجلس النواب زيارة تايوان وتتعمد استفزاز الصين الآن، لتصبح أعلى مسؤول أميركي يزور تايوان منذ نيوت جينجريتش في عام 1997، عندما كانت الصين أضعف بكثير اقتصاديًا وعسكريًا؟"وأضافت الصحيفة، "لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ. فحرب أوكرانيا لم تنته بعد. وبشكل خاص، فإن المسؤولين الأميركيين قلقون بشأن القيادة الأوكرانية أكثر مما يخشون. هناك عدم ثقة عميق بين البيت الأبيض والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - أكثر بكثير مما تم الإفصاح عنه. وفي الوقت نفسه، لا يزال كبار المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن بوتين مستعد تمامًا للنظر في استخدام سلاح نووي صغير ضد أوكرانيا إذا رأى جيشه يواجه هزيمة مؤكدة. باختصار، هذه الحرب الأوكرانية لم تنتهِ، ولا تخلو من المفاجآت الخطيرة التي يمكن أن تظهر في أي يوم. ومع ذلك، في خضم كل هذا ستخاطر الولايات المتحدة بالصراع مع الصين حول تايوان، بسبب زيارة تعسفية وعبثية من قبل رئيسة مجلس النواب؟"وبحسب الصحيفة، "ماذا عن احتمال نشوب صراع غير مباشر مع الصين، وكيف يمكن أن تؤدي زيارة بيلوسي إلى اندلاعه. وفقًا لتقارير إخبارية صينية، أخبر شي بايدن في مكالمته الهاتفية الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تورط الولايات المتحدة في شؤون تايوان ، مثل زيارة بيلوسي المحتملة، "كل من يلعب بالنار سيحترق". أوضح فريق الأمن القومي التابع لبايدن لبيلوسي، المدافعة منذ فترة طويلة عن حقوق الإنسان في الصين، لماذا لا ينبغي لها الذهاب إلى تايوان الآن. لكن الرئيس لم يتصل بها مباشرة ويطلب منها عدم الذهاب. يبدو أنه كان يشعر بالقلق من أن هذا الموقف سيجعله يبدو لطيفًا تجاه الصين، ما سيترك فرصة للجمهوريين لمهاجمته قبل الانتخابات النصفية. من المؤكد أن هناك حجة مفادها أنه يجب على بايدن الاستعانة بخدعة شي، وتقديم الدعم الشديد بيلوسي وإخبار شي أنه إذا هدد تايوان بأي شكل من الأشكال، فإن الصين هي التي "ستحترق". قد ينجح ذلك. قد نشعر بالراحة ليوم واحد. كما وقد تبدأ الحرب العالمية الثالثة. كان على تايوان أن تطلب من بيلوسي ألا تحضر في هذا الوقت. لكن إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في صراع مع بكين، على الأقل فليكن حسب توقيت وقضايا أميركا. كما وهناك شك في أن القيادة الحالية لتايوان تريد أن تتم زيارة بيلوسي الآن. يخشى كاتب المقال أن الإجماع المتزايد في الصين في عهد شي يتمثل في أن مسألة تايوان لا يمكن حلها إلا عسكريًا، لكن الصين تريد أن تفعل ذلك وفقًا لجدولها الزمني الخاص. يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة ردع الصين عن مثل هذا المسعى العسكري وفقًا لجدولها الزمني - وهو إلى الأبد".وختمت الصحيفة، "إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال تسليح تايوان كما والقيام بأقل قدر من الجهد لاستفزاز الصين. إن اتباع أي شيء آخر غير هذا النهج المتوازن سيكون خطأ فادحًا له عواقب وخيمة وغير متوقعة".