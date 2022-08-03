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عربي-دولي

خريطة جديدة تتسبب بأزمة بين أنقرة وأثينا.. اليكم تفاصيل "الوطن الأزرق"

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:00
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كتب موقع "العربية": تتواصل الحرب الكلامية بين تركيا واليونان رغم أن الصورة التي تسببت بأزمة إعلامية بين البلدين نُشِرت قبل أكثر من أسبوعين، حيث ظهر فيها دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" التركي اليميني المتطرّف وهو يقدم خريطة تركية تضم جزراً يونانية لمسؤول في الجناح العسكري لحزبه والمعروف بتنظيم "الذئاب الرمادية" المصنف كجماعةٍ "إرهابية" في أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا.
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وأظهرت الخريطة التي قدّمها بهجلي لمسؤول في حزبه، عدّة جزرٍ يونانية، أبرزها كريت ورودس وليسفوس وخيوس وساموس مع جزر أخرى، كجزءٍ من تركيا ضمن ما يُعرف بمشروع "الوطن الأزرق"، حيث تطالب أنقرة بفرض سيادتها على جزرٍ يونانية بذريعة أنها تقع على مسافة قريبة من البر التركي، الأمر الذي تعارضه أثينا بشدة.
وقال المحلل السياسي التركي موسى أوزوغورلو، المختص بالشؤون الدولية، إن "الخلافات بين أنقرة وأثينا تجددت مرةً أخرى رغم أن الخريطة نُشِرت قبل أكثر من أسبوعين، والسبب في ذلك يعود إلى أن تركيا بالفعل تطالب بسيادتها على تلك الجزر التي أُلحِقت بها في تلك الخريطة المثيرة للجدل".

وأضاف أن "أنقرة رغم مطالبتها بتلك الجزر، إلا أنها لم تُقدِم على خطواتٍ فعلية لتحقيق ذلك، ولذلك أثارت صورة الخريطة غضب أثينا، فهي جاءت بمثابة تهديد لها".
وتابع أن "تلك الخريطة كشفت الأهداف التركية برغبتها في فرض سيادتها على عدّة جزرٍ يونانية، وحملت رسالة لأثينا مفادها عند ارتكابكم لأي خطأ سنتحرك للسيطرة عليها، لكن لن تؤثر هذه الخريطة على العلاقات بين أنقرة وأثينا، فهي متوترة في الأصل".

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