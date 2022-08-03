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تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف في المشرحة... من صورّه؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:38
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أعلن وكيل وزارة الصحة في الدقهلية في مصر شريف مكين، أنه وجه بفتح تحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو للطالبة نيرة أشرف، وهي جثة هامدة داخل مستشفى المنصورة التخصصي.

وأضاف مكين، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وجها بسرعة التحقيق في الواقعة، للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
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وأوضح مكين، أن الطالبة تم نقلها بالإسعاف للمستشفى التخصصي، ثم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكان يرافقها عدد كبير من الشباب والفتيات، وجميعهم كانوا يلتقطون صورا ومقاطع فيديو لها.

 
(روسيا اليوم)
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