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عربي-دولي

قتلى وجرحى... عمليّة طعن تهزّ دار حضانة في الصين

Lebanon 24
03-08-2022 | 06:37
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قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث طعن استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.

وقالت الشرطة في بيان نشر على موقع "ويبو"، المرادف الصيني لموقع "تويتر": إن مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا، اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما لا يزال حرا.
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وذكر بيان الشرطة الصينية أن "أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقب المشتبه به".


(سكاي نيوز)
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