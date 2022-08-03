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حريق كبير في موسكو! (صورة)

Lebanon 24
03-08-2022 | 07:05
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اندلع حريق كبير في مستودع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، تعود ملكيته للشركة الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت "OZON".

وبحسب بيانات أولية فقد تم إخلاء قرابة ألف شخص من المستودع المحترق في منطقة إيسترا بمقاطعة موسكو، ولم يتم صدور تقارير عن حدوث إصابات.
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وامتد الحريق على مساحة 20 ألف متر مربع، وفقا لما أبلغته وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "نوفوستي".
 
 
(روسيا اليوم)
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