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عربي-دولي
متظاهرون في هذا البلد يقدمون سلة من الروث إلى رئيسة بلادهم!
Lebanon 24
03-08-2022
|
09:00
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أحضر أنصار حزب "شور" المعارض في مولدوفا سلة من الروث المجفف، تستخدم في تسخين المواقد، إلى مبنى الإدارة الرئاسية، مطالبين باستقالة قيادات البلاد.
وقد واجهت مولدوفا ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار نهاية الربيع، حيث أعلن المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع متوسط التضخم السنوي، عن شهر أيار المنصرم، إلى 29.05%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 32.5%، وأسعار السلع الأخرى بنسبة 21.45%، والخدمات المقدمة للسكان بنسبة 35.27%. كما ارتفع سعر شراء الغاز لمولدوفا من 980 إلى 1458 دولارا لكل ألف متر مكعب.
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وعلى خلفية ذلك، بدأت المعارضة احتجاجاتها، حيث يشارك في الاحتجاج نواب في البرلمان ونشطاء اجتماعيون وسكان عدة قرى، ممن أحضروا سلة من الروث المجفف. وقال عنها أحد النشطاء: "هذا الروث لرئيسة الجمهورية، مايا ساندو، لنتركه هنا، حتى تحصل على شيء لتدفئتها في الشتاء".
كما هتف المتظاهرون بشعارات "تسقط الحكومة" و"لا لارتفاع الأسعار"، و"لديهم رواتب بالملايين ونحن نتضور جوعا!" وغيرها من الشعارات المناهضة للحكومة.
وكان التجمع سلميا، ولم تتدخل الشرطة في تصرفات المتظاهرين.
(روسيا اليوم)
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