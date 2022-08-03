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عربي-دولي
بالقوس والنشّاب... شاب حاول تهديد الملكة إليزابيث الثانيّة! (صورة)
Lebanon 24
03-08-2022
|
10:30
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أعلنت الشرطة البريطانية أن المتسلّل الذي اعتُقل في ساحة قصر ويندسور في غرب لندن حيث كانت تقيم الملكة إليزابيث الثانية، وُجّهت إليه تهمة تهديد الملكة بالقوس والنشّاب اللذين كان يحملهما.
ويلاحق جاسوانت شايل البالغ من العمر 20 عاماً وفق المادة الثانية من "قانون الخيانة" الصادر عام 1842 الذي ينص على السجن أو النفي لمدة سبع سنوات.
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وقالت شرطة لندن في بيان إن شايل متّهم أيضاً بالتهديد بالقتل وبحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
وسيمثل شايل في 17 آب أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن.
(العربية)
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