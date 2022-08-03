Advertisement

عربي-دولي

بالقوس والنشّاب... شاب حاول تهديد الملكة إليزابيث الثانيّة! (صورة)

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-977280-637951418199314715.jpg
Doc-P-977280-637951418199314715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة البريطانية أن المتسلّل الذي اعتُقل في ساحة قصر ويندسور في غرب لندن حيث كانت تقيم الملكة إليزابيث الثانية، وُجّهت إليه تهمة تهديد الملكة بالقوس والنشّاب اللذين كان يحملهما.

ويلاحق جاسوانت شايل البالغ من العمر 20 عاماً وفق المادة الثانية من "قانون الخيانة" الصادر عام 1842 الذي ينص على السجن أو النفي لمدة سبع سنوات.
Advertisement

وقالت شرطة لندن في بيان إن شايل متّهم أيضاً بالتهديد بالقتل وبحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وسيمثل شايل في 17 آب أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن.
 
جاسوانت شايل
 
جاسوانت شايل
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-08-03
10:52 | 2022-08-03
10:00 | 2022-08-03
09:30 | 2022-08-03
09:00 | 2022-08-03
08:30 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website