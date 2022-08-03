تطوّر جديد في الملف النووي الإيراني... ماذا كشفت المصادر؟

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أعلن الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية بين إيران وواشنطن إنريكي مورا في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة للاتفاق النووي.وقالت مصادر أوروبية إن هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة النص المقدم من قبل مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووسيط المحادثات جوزيب بوريل.وأضافت المصادر أنه ليست هناك أفكار جديدة مطروحة خارج نص بوريل وأن اللقاء سيكون لمناقشة هذا النص.