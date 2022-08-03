كيف علّق مسؤول أميركي على العودة إلى مفاوضات فيينا؟

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كشف مسؤول أميركي لموقع "اكسيوس" ان الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم غد الخميس.وقال المسؤول الأميركي: "نعود إلى فيينا بتوقعات منخفضة لكننا سنبذل جهدا بحسن نية".وأفاد الموقع بأن "المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق من أن الاتفاق النووي على وشك أن يصبح غير ذي صلة، حيث اتخذت إيران خطوات لتعزيز برنامجها النووي والحد من عمل مفتشي الأمم المتحدة".