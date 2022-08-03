Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق مسؤول أميركي على العودة إلى مفاوضات فيينا؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-977290-637951442332245119.jpg
Doc-P-977290-637951442332245119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول أميركي لموقع "اكسيوس" ان الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا يوم غد الخميس.

وقال المسؤول الأميركي: "نعود إلى فيينا بتوقعات منخفضة لكننا سنبذل جهدا بحسن نية".
Advertisement

وأفاد الموقع بأن "المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق من أن الاتفاق النووي على وشك أن يصبح غير ذي صلة، حيث اتخذت إيران خطوات لتعزيز برنامجها النووي والحد من عمل مفتشي الأمم المتحدة".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-08-03
17:00 | 2022-08-03
17:00 | 2022-08-03
16:59 | 2022-08-03
16:30 | 2022-08-03
16:00 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website