Advertisement

عربي-دولي

الصين وتايوان.. تصعيد متوقع واستبعاد لسيناريو "الحرب المباشرة"

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-977304-637951465679803705.jpg
Doc-P-977304-637951465679803705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت "الحرة" إلى أن هناك تساؤلات حول المدى الذي ممكن أن يصل إليه التصعيد بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

وفي أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الصيني، توعد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأربعاء بـ"معاقبة المسيئين لبكين"، وقبل ذلك استدعت الحكومة، السفير الأميركي، نيكولاس بيرنر، مساء الثلاثاء، للتعبير عن "احتجاجات حازمة على الزيارة".
Advertisement

ووعدت وزارة الدفاع الصينية "بأعمال عسكرية محددة الأهداف"، عبر سلسلة من المناورات العسكرية حول الجزيرة، تبدأ الأربعاء، بما في ذلك "إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى" في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.
ولكن هل يمكن أن تتحول المناورة إلى تصعيد عسكري؟

تجيب  الصحفية الصينية، فيحاء وانغ لموقع "الحرة" بالقول: "بكين تنتظر ردود فعل الولايات المتحدة وتايوان حول الزيارة".

وعن طبيعة ذلك التصعيد، تقول: "هذا سوف يتوقف على رد فعل واشنطن وتايبيه إيذاء الرفض الصيني للزيارة".


مواجهة عسكرية؟
 
تطرقت وانغ إلى "احتمالية وقوع حرب بين بكين وتايبيه"، لكنها وصفت تلك الاحتمالية بـ"غير المرجحة في الوقت الحالي".

ووفقا لحديث وانغ، فإن "الصين تمتلك عدة اختيارات لمعاقبة تايوان دبلوماسيا واقتصاديا بدلا من شن حرب مباشرة"، مشيرة إلى أن "المواجهة العسكرية خيار أخير لدى بيكين".

وفرضت بكين بالفعل عقوبات اقتصادية على تايبيه، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي.

وعلقت الصين، الأربعاء، استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وفقا لـ"فرانس برس".
 
وتحتل الصين الترتيب الثالث بين أقوى جيوش العالم، بينما تحل تايوان في المرتبة 21، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور".

لذلك وصفت وانغ "الحرب المباشرة بين الطرفين بالكارثية على مصالح الجميع"، مضيفة "لا أحد سوف يستفيد من الحرب". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-08-03
23:00 | 2022-08-03
17:30 | 2022-08-03
17:00 | 2022-08-03
17:00 | 2022-08-03
16:59 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website