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تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم

Lebanon 24
03-08-2022 | 15:30
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أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الأربعاء، أن 27 مقاتلة صينية اخترقت نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم.
 
وقالت الوزارة إنها أرسلت طائرات نفاثة لتحذير الطائرات الصينية التي اخترقت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، مشيرة إلى أن 22 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.
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هذا وبدأت الصين مناورات عسكرية في المياه والسماء بالقرب من تايوان وتشمل إطلاق ذخائر بعيدة المدى في مضيق تايوان.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن الجيش يعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية من 4 آب إلى 7 آب في 6 مناطق حول تايوان.
 
(روسيا اليوم) 
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