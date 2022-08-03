نوفاك يكشف عن مجالات التعاون بين روسيا والسعودية

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا والسعودية تناقشان مشاريع مشتركة وإمكانية التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والإسكان والخدمات المجتمعية.

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وأضاف المسؤول الروسي قائلا، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسعودية في تشرين الأول المقبل.وكان نوفاك قد زار في 29 تموز الماضي العاصمة السعودية الرياض، حيث أجرى محادثات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية.