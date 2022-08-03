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الدفاع الروسية: كييف أصرت على احتجاز الأسرى في مركز التوقيف الذي قصفته

Lebanon 24
03-08-2022 | 13:30
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن كييف أصرت على نقل عسكريها الأسرى إلى مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، الذي تعرض بعد ذلك للقصف الصاروخي الأوكراني.
 
وقال فومين: "في 20 أيار 2022، نُقل أسرى كتيبة "آزوف" النازية (الإرهابية) إلى مركز الاحتجاز في بلدة يلينوفكا، حيث أصر الجانب الأوكراني على احتجازهم هناك حصرا".

وأشار إلى أنه في 28 تموز 2022 تم نشر فيديو باعترافات عناصر "آزوف" الأسرى بالجرائم التي ارتكبوها، وفي ليلة 29 تموز وقع الهجوم على مركز احتجازهم بصواريخ هيمارس الأميركية.
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(روسيا اليوم) 
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