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عربي-دولي

البرلمان الإيطالي يصادق على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا للناتو

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:00
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صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، بعد تبنّيهما في مجلس النواب أمس الثلاثاء.
 
وصوت لصالح القرار 202 صوت مقابل رفض 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضوين عن التصويت.
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وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام لحلف "الناتو" في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن الدولتين تحتاجان إلى مصادقة الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المشترك.

وتهدد تركيا بتعطيل قبول الدولتين الاسكندنافيتين لإيوائهما عناصر في "حزب العمال الكردستاني" مطلوبين لأنقرة بتهم الإرهاب.
 
(روسيا اليوم) 
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