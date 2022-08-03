الخارجية السويدية: ستوكهولم لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها

أكدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن بلادها تريد المشاركة الكاملة في جميع هياكل الناتو لكنها لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى الحلف.



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وأضافت: "نريد المشاركة الكاملة في جميع هياكل الناتو. لكننا لن ننشر أي أسلحة نووية على أراضينا". وقالت ليندي: "في الوقت الحالي ننتظر التصديق. لسنا أعضاء في الناتو حتى يتم التصديق على القرار".وأضافت: "نريد المشاركة الكاملة في جميع هياكل الناتو. لكننا لن ننشر أي أسلحة نووية على أراضينا".

(روسيا اليوم)