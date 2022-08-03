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عربي-دولي

الخارجية السويدية: ستوكهولم لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:30
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أكدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن بلادها تريد المشاركة الكاملة في جميع هياكل الناتو لكنها لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى الحلف.
 
وقالت ليندي: "في الوقت الحالي ننتظر التصديق. لسنا أعضاء في الناتو حتى يتم التصديق على القرار".
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وأضافت: "نريد المشاركة الكاملة في جميع هياكل الناتو. لكننا لن ننشر أي أسلحة نووية على أراضينا".
 
(روسيا اليوم) 
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