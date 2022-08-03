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عربي-دولي

بيلوسي تصدر بيانا بعد زيارة تايوان وتوجه رسالة إلى الصين

Lebanon 24
03-08-2022 | 12:30
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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وذكرت بيلوسي، في بيان بعد اختتام زيارة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي: "للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني".
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وأضافت: "في حين أنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها".

وتابعت: "يجب أن يُنظر إلى زيارة وفد الكونغرس الأميركي على أنها تعبير قوي على أن أميركا تقف إلى جانب تايوان. لقد جئنا إلى هنا للاستماع والتعلم وإظهار دعمنا لشعب تايوان، الذي بنى ديمقراطية مزدهرة".
 
وشددت بيلوسي على أن "تايوان مكان خاص للغاية: حليف رئيسي في السلام والأمن، ورائد عالمي في الديناميكية الاقتصادية ونموذج للحكم الديمقراطي".
 
(سكاي نيوز عربية)
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