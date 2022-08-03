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عربي-دولي

الصدر: لست في صراع على السلطة.. وهذا موقفي من دعوات الحوار

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:59
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أعلن الزعيم العراقي البارز، مقتدى الصدر، رفضه للدعوات التي خرجت من أجل الحوار، وقال إنه "لا فائدة منه" وعبر عن استعداده "للتضحية" بنفسه من أجل الإصلاح.

وقال الصدر في كلمة تلفزيونية إلى "جميع الشعب" العراقي الأربعاء: "جربنا الحوار معهم وما أدى إلا إلى الفساد والتبعية.. فلا فائدة ترجى من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية".
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وتابع في كلمته: "بعد حصولنا على أكبر كتلة وأردنا الأغلبية الوطنية ردتها الدعوة الكيدية. الصراع ليس بين أشخاص ولست من يعادي أحدا على الإطلاق، وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة.. و من سكتوا عن التسريبات لا أكن لهم إلا طلب الهداية".

وأضاف: "أنا على استعداد للشهادة من أجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن.. إن كنتم تريدون الإصلاح والتغيير فأنا بانتظاركم، وإن رضيتهم بالواقع مهما كانت صفاته فهذا راجع إليكم".

وأعلن أنه ليس في صراع على السلطة، وأنه لم يقرر "حتى الآن المشاركة في الانتخابات المقبلة". 

وطلب مسؤولون في التيار الصدري، الثلاثاء، من المناصرين إخلاء قاعة التصويت داخل البرلمان، ومواصلة اعتصامهم في محيط المبنى الذي يتواجدون داخله منذ أربعة أيام.

لكن مسؤولا في مكتب الصدر قال لاحقا في اتصال مع فرانس برس إن الإخلاء يشمل فقط "قاعة التصويت والقاعة الدستورية"، أما "باحته الداخلية الواسعة" فلا تزال متاحة أمامهم.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء، الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية. 

(الحرة) 
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