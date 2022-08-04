اليابان: تحليق 4 صواريخ صينية "فوق جزيرة تايوان الرئيسية"

رجحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون أربعة من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلقت "فوق جزيرة تايوان الرئيسية".



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ومن جهتها أعلنت الدفاع التايوانية دخول 22 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي. ولفت وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي في وقت سابق إلى أن بلاده "تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفا الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".ومن جهتها أعلنت الدفاع التايوانية دخول 22 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي.

(روسيا اليوم)