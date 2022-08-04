روسيا تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن يعتبره "غير مقبول"

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قضت محكمة روسية، الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، تسع سنوات، بعد إدانتها بتهمة تهريب وحيازة المخدرات، في وقت ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالحكم.وستمضي غراينر "ما مجموعه تسع سنوات" في "مجمع سجون" روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار).وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في حق غراينر، قال بايدن إن الحكم الصادر بحق نجمة كرة السلة الأميركية في روسيا "غير مقبول".وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم والمحددة بالسجن 10 سنوات.(الحرة)