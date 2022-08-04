البيت الأبيض: حاملة الطائرات ريغان ستبقى في مهمة المراقبة بمنطقة تايوان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مجموعة من السفن الحربية الأميركية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغن، ستبقى في منطقة تايوان في اعقاب إطلاق الصين صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن البنتاغون أمر مجموعة حاملة الطائرات ريغن بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع.

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