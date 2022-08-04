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عربي-دولي

البيت الأبيض: حاملة الطائرات ريغان ستبقى في مهمة المراقبة بمنطقة تايوان

Lebanon 24
04-08-2022 | 18:13
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مجموعة من السفن الحربية الأميركية بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغن، ستبقى في منطقة تايوان في اعقاب إطلاق الصين صواريخ بالستية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن البنتاغون أمر مجموعة حاملة الطائرات ريغن بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع.
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