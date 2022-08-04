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عربي-دولي
بعد ساعات على انظلاق المفاوضات غير المباشرة مع ايران.. هذا ما أعلنته واشنطن
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:00
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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات النووية مع إيران "اكتملت تقريبا"، بعد ساعات من استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، إن "محادثات إيران النووية اكتملت تقريبا"، قبل أن يشير إلى أن "الوقت ينفد أمام إيران لقبول الاتفاق".
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وقبل المحادثات، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، على "تويتر"، إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه محادثات الاتفاق النووي التي ستجرى هذا الأسبوع في فيينا.
وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق، وسيتضح قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك".
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