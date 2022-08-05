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عربي-دولي

في تصريح لاذع جريء.. زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا

Lebanon 24
05-08-2022 | 01:30
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اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بحجم 8 مليارات يورو.
 
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، يوم الخميس: "كل يوم وبمختلف الطرق أذكر بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بأنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على ميزانيتنا، رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية".
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وتابع: "8 مليارات يورو لأوكرانيا ما زالت عالقة بعد. وهذه العرقلة المفتعلة أمام المساعدات المالية لدولتنا تعتبر إما جريمة أو خطأ، ومن الصعب أن أقول ما الأسوأ من الاثنين".

وامتنع زيلينسكي عن تحديد الدولة أو الدول الأوروبية التي تعرقل تقديم المساعدة لأوكرانيا، حسب قوله.

وأضاف: "نؤمن بأن هذا خطأ وسيتم تصحيحه".
(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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