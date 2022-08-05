Advertisement

عربي-دولي

هذا ما اعلنته الصين عن الترسانة النووية الأمريكية!

Lebanon 24
05-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-977813-637952823128313622.jpg
Doc-P-977813-637952823128313622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الصين يوم الخميس أن الترسانة النووية الأمريكية "تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم".

وقال مندوب الصين خلال المؤتمر الاستعراضي الخاصة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، إن "الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى، تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم".
Advertisement
 
وأضاف أن "الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لحماية الأمن القومي"، مؤكدا أن الصين "لم ولن تشارك في سباق تسلح".

وأشار إلى أن الصين تجري حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأن مثل هذا الحوار كان قائما مع الولايات المتحدة أيضا، لكن واشنطن "تعتبر العلاقات مع الصين منافسة، وتتخذ خطوات لردع الصين وتضييق سيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يجري الحوار حول الرقابة على الأسلحة بمعزل عن كامل طيف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2022-08-05
01:30 | 2022-08-05
01:15 | 2022-08-05
01:00 | 2022-08-05
00:30 | 2022-08-05
00:00 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website