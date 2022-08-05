رئيس وزراء تايوان: "جارتنا الشريرة" تستعرض قوتها عند بابنا

Advertisement

وصف رئيس وزراء تايوان، سو تسينغ تشانغ، اليوم الجمعة، الصين بأنها "جارة شريرة".وقال تشانغ إن "الجارة الشريرة" للجزيرة تستعرض قوتها "عند بابنا"، في إشارة إلى المناورات العسكرية الصينية التي أعلنتها بكين حول تايوان هذا الأسبوع.وأضاف، للصحفيين في تايبه، ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين صواريخ، إنها تدمر بتعسف الممر المائي الأكثر استخداما في العالم من خلال التدريبات العسكرية.وتابع قائلا إن دول الجوار والعالم يدينون تصرفات الصين.