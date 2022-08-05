عودة حوالي 1900 لاجئ من الأردن إلى سوريا في النصف الأول من هذا العام

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بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 1895 شخصا، في ظل تأكيد الأردن والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين على طوعية العودة.وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن، مشعل الفايز، إن عدد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ فتح الحدود في عام 2018 يبلغ 46103 أشخاص، منهم 5476 لاجئا من مخيم الزعتري.ويقيم في مخيم الزعتري 81983 لاجئا من أصل 676164 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة الأردنية تتحدث عن وجود 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011.ووفق مسح أجرته المفوضية في بداية العام الجاري ونشرته في يونيو الماضي حول نوايا وتصورات اللاجئين السوريين بشأن العودة، فإن 36% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات، لكن 2.4% من اللاجئين السوريين لديهم نية للعودة إلى سوريا خلال عام.