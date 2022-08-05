Advertisement

عربي-دولي

البرق يقتل شخصين قرب البيت الأبيض.. وفيديو يوثق لحظة الرعب

Lebanon 24
05-08-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-978002-637953223308485079.jpg
Doc-P-978002-637953223308485079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعد أن ضربت صاعقة حديقة قريبة من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن مساء الخميس. 

وأكد متحدث باسم شرطة واشنطن العاصمة أن جيمس مولر (76 عاما) ودونا مولر (75 عاما) توفيا متأثرين بجروحهما في أعقاب الصاعقة التي ضربت حديقة "لافاييت"، مضيفا أنهما كانا يزوران العاصمة قادمين من ولاية ويسكونسن.
Advertisement

ولم تتضح بعد حالة المصابين الاثنين الأخرين، لكن أفاد بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن مساء الخميس بأن الصاعقة تسببت بإصاباتهم "بجروح خطيرة تهدد حياتهم".

وقال مصدر في إنفاذ القانون إن الضحايا كانوا يحاولون الاحتماء من عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأميركية مساء الخميس، تحت شجرة.

ونشرت محطة فوكس 5 المحلية مقطعا مصورا مقتضب يظهر اللحظة الذي ضربت فيه الصاعقة المكان المقابل للبيت الأبيض.
 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:09 | 2022-08-05
17:23 | 2022-08-05
16:55 | 2022-08-05
16:30 | 2022-08-05
15:30 | 2022-08-05
15:00 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website