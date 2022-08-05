Advertisement

عربي-دولي

اتفاقية تعاون جديدة بين إسرائيل والبحرين

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-978004-637953224565500381.jpg
Doc-P-978004-637953224565500381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرمت البحرين وإسرائيل اتفاقية تعاون جديدة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) وذلك لتطوير مبادرات مشتركة ودعن الصناعة في كلا البلدين، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووقع الطرفان الاتفاقية، الثلاثاء الماضي، في تل أبيب بحضور كبار مسؤولي صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين وقادة من النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا المالية. كما تواجد السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، والرئيس السابق للموساد، يوين كوهين، الذي يرأس عمليات "سوفت بنك" حاليا، وفقا للصحيفة.
Advertisement

وبحسب اتفاقية التعاون الجديدة، ستعمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية (IATI)، وهي منظمة شاملة لشركات التكنولوجيا الفائقة وعلوم الحياة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية ومقرها المنامة معا لتسهيل التعارف والتواصل بين الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار والتوسع في كلا المنطقتين.

وأقامت البحرين وإسرائيل علاقات دبلوماسية في أيلول عام 2020 كجزء من معاهدة إبراهيم التي جرت بواسطة الولايات المتحدة ومهدت لتطبيع 4 دول عربية العلاقات مع إسرائيل.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:09 | 2022-08-05
17:23 | 2022-08-05
16:55 | 2022-08-05
16:30 | 2022-08-05
15:30 | 2022-08-05
15:00 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website