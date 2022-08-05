اتفاقية تعاون جديدة بين إسرائيل والبحرين

Advertisement

أبرمت البحرين وإسرائيل اتفاقية تعاون جديدة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) وذلك لتطوير مبادرات مشتركة ودعن الصناعة في كلا البلدين، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووقع الطرفان الاتفاقية، الثلاثاء الماضي، في تل أبيب بحضور كبار مسؤولي صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين وقادة من النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا المالية. كما تواجد السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، والرئيس السابق للموساد، يوين كوهين، الذي يرأس عمليات "سوفت بنك" حاليا، وفقا للصحيفة.وبحسب اتفاقية التعاون الجديدة، ستعمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية (IATI)، وهي منظمة شاملة لشركات التكنولوجيا الفائقة وعلوم الحياة وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية ومقرها المنامة معا لتسهيل التعارف والتواصل بين الشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار والتوسع في كلا المنطقتين.وأقامت البحرين وإسرائيل علاقات دبلوماسية في أيلول عام 2020 كجزء من معاهدة إبراهيم التي جرت بواسطة الولايات المتحدة ومهدت لتطبيع 4 دول عربية العلاقات مع إسرائيل.