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فيديو لطفلة قتلت في القصف الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
05-08-2022 | 12:01
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8، بينهم طفلة في الخامسة من عمرها، إضافة إلى إصابة 44 آخرين بجروح.

ونشرت الوكالة تسجيلا تظهر فيه الطفلة التي قتلت في القصف.
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