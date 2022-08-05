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إسرائيل تعلن "حالة التأهب القصوى" واستدعاء الاحتياط

Lebanon 24
05-08-2022 | 12:30
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قررت الشرطة الإسرائيلية رفع درجة التأهب إلى القصوى، بسبب التطورات في قطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق اليوم بقصف على القطاع أدى إلى 8 قتلى فلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة ستكون مستعدة لتجنيد 10 سرايا من الاحتياط.
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بينما ذكرت "هآرتس" أن الجيش استدعى قوات الاحتياط، ونقل لواء النخبة "جولاني" وسلاح المدرعات إلى حدود قطاع غزة.
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