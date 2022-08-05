إسرائيل تعلن "حالة التأهب القصوى" واستدعاء الاحتياط

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قررت الشرطة الإسرائيلية رفع درجة التأهب إلى القصوى، بسبب التطورات في قطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق اليوم بقصف على القطاع أدى إلى 8 قتلى فلسطينيين.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة ستكون مستعدة لتجنيد 10 سرايا من الاحتياط.بينما ذكرت "هآرتس" أن الجيش استدعى قوات الاحتياط، ونقل لواء النخبة "جولاني" وسلاح المدرعات إلى حدود قطاع غزة.