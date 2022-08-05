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عربي-دولي

موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة الأسلحة النووية الأميركية إلى أراضيها

Lebanon 24
05-08-2022 | 16:55
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أكد أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوفد الروسي، في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أنه على واشنطن إعادة أسلحتها النووية إلى أراضيها.

وقال بيلوسوف: "يجب أن تعود الأسلحة النووية الأميركية إلى الأراضي الوطنية، ويجب إزالة البنية التحتية لانتشارها في أوروبا، ويجب على الناتو أن يوقف تدريب المهام النووية المشتركة".
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