أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: ذاهبون للقتال ولن نتراجع

اكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ان اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان، مؤكدا ان سرايا القدس ستكون مع كل الفصائل المقاوِمة موحدة، داعياً المقاومين الى الوقوف وقفة رجل واحد.

وفي حديث لقناة "الميادين" شدد النخالة على انه ليس هناك خطوط حمر لدى حركة الجهاد الإسلامي ولا وساطات، واضاف:" ستكون "تل أبيب" وكل مدن العدو تحت ضربات صواريخ المقاومة.واكد النخالة، إن "هذا اليوم للنصر، وعلى العدو أن يتوقع قتالاً، ولا مهادنة"، واضاف :"اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي"، مضيفاً "نحن ذاهبون للقتال، ونسأل الله التوفيق للمجاهدين، وسيقع الألم على الإسرائيليين".وأوضح النخالة أنّ "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد، وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي، ولا توقف ولا وساطات".وتابع النخالة: "نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان، وعلى الشعب أن يثبت قدرته على المواجهة".وتوجه النخالة بالقول: "رسالتي إلى كل المقاومين في فلسطين أن علينا أن نقاتل على قلب رجل واحد"، مشدداً أنّ على العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة.وتابع: "إلى كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع، ولن نتردد، وهذا أمر ميداني لقواتنا بالتصرف بحسب الخطة الموضوعة".