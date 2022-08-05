التوتر يبسط سلطته في غزة... إسرائيل تستدعي قوات الاحتياط وحركة الجهاد الإسلامي: ذاهبون للقتال

أجواء من الحذر تحيط بقطاع غزة والأراضي المحتلة الفلسطينية بعد الغارات الإسرائيلية التي ضربت القطاع مستهدفة حركة الجهاد الإسلامي، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق في الجنوب تزامنًا مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

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وأفادت سرايا القدس أن "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".

النتيجة حتى هذه اللحظة 10 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما، بينما أصيب 55 مواطنًا فلسطينيًّا بجروح مختلفة.