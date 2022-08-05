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عربي-دولي

انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاماً في أميركا

Lebanon 24
05-08-2022 | 17:23
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أظهرت بيانات رسمية،اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في تموز الماضي إلى أدنى مستوياته في 50 عاماً مدفوعا بتسجيل ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الجديدة.
وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير لوزارة العمل الأميركية أن أرباب العمل الأميركيين أضافوا 528 ألف وظيفة في يوليو الماضي ليستعيد بذلك سوق العمل جميع الوظائف التي فقدها إثر تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والبالغ عددها 22 مليون وظيفة.
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وانعكس الارتفاع في عدد الوظائف الجديدة على معدل البطالة الذي انخفض إلى 5ر3 في المئة مسجلا أدنى مستوى له في 50 عاما.
وعلّق الرئيس الأميركي جو بايدن على هذه البيانات بالقول في بيان أصدره البيت الأبيض إن "عدد الأشخاص الذين يعملون في الولايات المتحدة أصبح أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأميركي".
وأضاف أن "ملايين العائلات تتمتع بالكرامة وراحة البال التي يوفرها الراتب وهو حسب ما قال إنه نتيجة خطته الاقتصادية لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي. وشدد على أنه ترشح لمنصب الرئيس لإعادة بناء الطبقة الوسطى"، مؤكدا أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لكن تقرير الوظائف اليوم يوضح أننا نحرز تقدما كبيرا للعائلات العاملة".
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