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عربي-دولي

هل من تواصل بين بوتين وماكرون.. هذا ما أعلنه الكرملين

Lebanon 24
05-08-2022 | 23:30
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أعلن الكرملين أن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتواصلا هاتفيًا منذ شهرين، مبرّرًا ذلك بالقول إنّ فرنسا دولة "غير صديقة"، وإن المحادثات معها "ليست ضرورية" في الوقت الراهن.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردًا عن سؤال حول غياب التواصل الهاتفي مؤخرًا بين الرئيسَين اللذين كانا قد تحادثا في مناسبات عدّة مطلع العام، "أوّلاً فرنسا دولة غير صديقة نظرًا إلى القرارات التي تتّخذها حيال بلدنا".
كما أضاف أن الرئيسَين "لا يتهاتفان لأنّهما يعتبران أن الوقت لم يَحن، وأنّه ببساطة أمر غير ضروري حاليًا"، موضحًا "عندما تقتضي الضرورة، يُمكن أن يتهاتفا".
 
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