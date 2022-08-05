هل من تواصل بين بوتين وماكرون.. هذا ما أعلنه الكرملين

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أعلن الكرملين أن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتواصلا هاتفيًا منذ شهرين، مبرّرًا ذلك بالقول إنّ فرنسا دولة "غير صديقة"، وإن المحادثات معها "ليست ضرورية" في الوقت الراهن.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردًا عن سؤال حول غياب التواصل الهاتفي مؤخرًا بين الرئيسَين اللذين كانا قد تحادثا في مناسبات عدّة مطلع العام، "أوّلاً فرنسا دولة غير صديقة نظرًا إلى القرارات التي تتّخذها حيال بلدنا".