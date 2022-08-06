طبيب بايدن: هذه هي الحال الصحية للرئيس

أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه "بصحة جيدة للغاية" بينما لا تزال فحوصه إيجابية لكوفيد19.



كما أضاف أوكونور في مذكرة أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية، وفق وكالة رويترز.

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وكتب أوكونور في المذكرة "لا يزال الرئيس يشعر بأنه بصحة جيدة. لقد اختفى السعال بشكل كامل تقريبا. ولا تزال (مؤشرات) درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما. كما لا تزال رئتاه نظيفتين".

وكان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد خرج للتو من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 تموز.