اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في ليبيا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر متطابقة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعارك التي استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة اندلعت في الجبس في جنوب المدينة، على خلفية الفوضى السياسية ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة.

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اندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا الذي استقر موقتا في سرت (وسط)، على ما أفادت صحف محلية.



وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، بحسب وسائل إعلام ليبية.



ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.