مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا.. كم تبلغ قيمتها؟

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توقعت ثلاثة مصادر أن تبلغ قيمة حزمة المساعدات الأمنية التالية التي تجهزها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر صفقات التسليح إلى الآن، مليار دولار، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة.ومن المتوقع إعلان الصفقة يوم الاثنين على الأكثر، وتضاف إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 شباط.