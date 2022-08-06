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عربي-دولي

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا.. كم تبلغ قيمتها؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 00:30
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توقعت ثلاثة مصادر أن تبلغ قيمة حزمة المساعدات الأمنية التالية التي تجهزها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر صفقات التسليح إلى الآن، مليار دولار، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة.
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ومن المتوقع إعلان الصفقة يوم الاثنين على الأكثر، وتضاف إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 شباط.
 
ومع ذلك فإن الصفقة إذا وُقعت بشكلها الحالي ستبلغ قيمتها مليار دولار، وستشمل ذخائر لأنظمة المدفعية الصاروخية سريعة الحركة (هيمارس)، والنظام الصاروخي أرض/جو (ناسامس)، و50 مركبة نقل طبية مدرعة.

تأتي الصفقة الجديدة عقب قرار اتخذته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الآونة الأخيرة بالسماح للأوكرانيين بتلقي العلاج الطبي في ألمانيا بالقرب من قاعدة رامشتاين الجوية.
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