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عربي-دولي

عدوانية مُستمرّة.. إليكم أبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية في فلسطين خلال عقدين

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:00
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لم يكن اغتيال القيادي في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) تيسير الجعبري سوى حلقة في سلسلة اغتيالات ممتدة عبر سنوات ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
 
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ونشرَ موقع "الجزيرة نت" قائمة بأبرز عمليات الاغتيال الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين:
 
- 27 آب 2001: اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى بصاروخين أطلقتهما إسرائيل على مكتبه في رام الله بالضفة الغربية.
- 23 تموز 2002: إسرائيل تغتال مؤسس كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة.
- 22 آذار 2004: قوات الاحتلال تغتال مؤسس حركة حماس في غزة الشيخ أحمد ياسين.
- 16 نيسان 2004: الاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي البارز بحركة حماس في غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
- الأول من كانون الثاني: 2009 وفي مطلع الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة الاحتلال يغتال القيادي العسكري والسياسي في حركة حماس نزار ريان.
- 15 كانون الثاني 2009: وخلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة الاحتلال يغتال وزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام.
- 14 تشرين الثاني 2012: إسرائيل تغتال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام، مما أدى لاندلاع حرب استمرت 8 أيام قتل فيها 20 إسرائيليا واستشهد 162 فلسطينياً.
- 12 كانون الثاني 2019: إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد، وردت الحركة بإطلاق نحو 450 صاروخا على أهداف إسرائيلية خلال يومين مخلفة شللا في مرافق الحياة بإسرائيل، مما أدى إلى خسائر تعادل مليارا و150 مليون دولار.
- 5 آب 2022: إسرائيل تغتال القائد عسكري في سرايا القدس تيسير الجعبري -الذي خلف أبو عطا في قيادة المنطقة الشمالية- بقصف على برج سكني في غزة.
 
(الجزيرة نت)
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