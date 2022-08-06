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عربي-دولي

هل من الممكن احياء الاتفاق النووي خلال 72 ساعة؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:00
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كشف مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلّف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، الجمعة، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الـ72 ساعة القادمة، لكن عدم حدوث ذلك لا يعني نهاية المفاوضات.
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وقال مورا لـ"إيران إنترناشونال" إنه "من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ72 ساعة القادمة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية".
أتت تلك التصريحات في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي.
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