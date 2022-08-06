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غزة.. توقف محطة الكهرباء عن العمل لنفاد الوقود

Lebanon 24
06-08-2022 | 06:26
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توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، السبت، بسبب نقص الوقود، بعد خمسة أيام من إغلاق إسرائيل معبراً مع الجيب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت: "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة".
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثابت قوله إن شركة توزيع الكهرباء ستعمد إلى "خطة طوارئ قاسية لتوفير أربع ساعات وصل للتيار الكهربائي كل 24 ساعة"، مبينا أن "الوضع صعب جدا وأن توقف المحطة سينعكس سلبا بشكل كارثي على كل مناحي الحياة".

ويحتاج قطاع غزة إلى 550 ميغاواطاً، إذ توفر المحطة وهي الوحيدة في القطاع نحو 60 ميغا واطا، وتوفر شركات إسرائيلية للطاقة نحو 120 ميغاً واطا للقطاع.

ومنذ صباح الإثنين الماضي، تغلق إسرائيل كليا معبري كرم أبو سالم (كيريم شالوم) التجاري في رفح جنوب قطاع غزة، وبيت حانون (ايريز) الخاص بالأفراد في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه استهدف خلية تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، كانت في طريقها لإطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنات في محيط القطاع.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بمقتل فلسطيني، يوم السبت، جرّاء تجدد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية، بينما يشن ضربات على أهداف عسكرية في غزة.

وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" أوقفوا 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح السبت في الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد الفلسطينية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كذلك أفادت "سكاي نيوز عربية"، بدويّ صفارات الإنذار في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إطلاق عملية "الفجر الصادق"، التي تستهدف مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة، معلنا عن "وضع خاص" للجبهة الداخلية في إسرائيل.
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