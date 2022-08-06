حرب غزة.. سرايا القدس تقصفُ العمق الإسرائيلي بـ60 صاروخاً!

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، عن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.



وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس": "ضمن عملية وحدة الساحات.. سرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، ردا على العدوان المتواصل".

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