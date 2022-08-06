Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف.. ما هو شرط طهران للاتفاق النهائي بشأن "النووي"؟

Lebanon 24
06-08-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-978255-637953905668324776.jpg
Doc-P-978255-637953905668324776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للشؤون السياسية، نقلا عن تصريح للأخير، حول شرط موافقة طهران على الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية بفيينا.

وكتب محمد جمشيدي في تويتر: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمانات، يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".
Advertisement

ووصل علي باقري، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، كبير المفاوضين الإيرانيين، إلى العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء الماضي برفقة الوفد المفاوض لمواصلة مفاوضات استئناف الاتفاق النووي.

كذلك، وصل خبراء من إيران إلى فندق كوبورغ في فيينا أمس الجمعة، برفقة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، استكمالا لهذه المفاوضات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-08-06
12:27 | 2022-08-06
12:00 | 2022-08-06
11:30 | 2022-08-06
11:00 | 2022-08-06
10:30 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website