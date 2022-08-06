بولندا تكشف عن عدد المهاجرين الذين حاولوا أن يعبروا حدودها هذا العام

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أعلن حرس الحدود البولندي أن أكثر من 7 آلاف مهاجر حاولوا عبور الحدود من بيلاروس إلى بولندا في العام الجاري.وقالت بولندا في نهاية حزيران الماضي إنها أكملت أعمال بناء الحاجز على طول حدودها مع بيلاروس.ويبلغ طول الحاجز الحديدي 186 كيلومترا وارتفاعه 5.5 متر.ولا يشمل هذا الحاجز الحدود المائية بين البلدين.