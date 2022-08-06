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عربي-دولي

بولندا تكشف عن عدد المهاجرين الذين حاولوا أن يعبروا حدودها هذا العام

Lebanon 24
06-08-2022 | 13:00
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أعلن حرس الحدود البولندي أن أكثر من 7 آلاف مهاجر حاولوا عبور الحدود من بيلاروس إلى بولندا في العام الجاري.

وقالت بولندا في نهاية حزيران الماضي إنها أكملت أعمال بناء الحاجز على طول حدودها مع بيلاروس.
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ويبلغ طول الحاجز الحديدي 186 كيلومترا وارتفاعه 5.5 متر.

ولا يشمل هذا الحاجز الحدود المائية بين البلدين.
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