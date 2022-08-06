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الجيش الصيني يبدأ تدريبات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية حول تايوان

Lebanon 24
06-08-2022 | 13:30
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يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية  جديدة بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 آب. بحسب ما ذكره بيان إدارة الأمن البحري للبلاد.

وبحسب بيان السلطات الصينية، "بدأت التدريبات اليوم 6 آب الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (3:00 بتوقيت موسكو). وستنتهي في الساعة 18:00 (13:00) يوم 15 آب" منوها بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور.
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ومنذ بداية الشهر الحالي أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد وذلك كرد على زيارة رئيسة النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.
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